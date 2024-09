"Merci Jean-Claude NOVOU" : un pionnier du sport mahorais honoré

Ce samedi 28 septembre, une cérémonie se tiendra à Mrognombéni dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir pour clôturer un mois de célébration en l’honneur de Jean-Claude NOVOU, alias N'Drévou.

Taslimah Abdou Hamza •

Au programme, des animations culturelles et sportives, des prises de parole de personnalités institutionnelles, politiques et sportives, des témoignages, ainsi que des jeux de questions-réponses pour rendre hommage à sa carrière. L’objectif de ce projet est clair : remercier Jean-Claude NOVOU pour son travail éducatif, le récompenser pour son rôle de "Foundi" et valoriser son apport inestimable au sport à Mayotte.

Un mois de célébration pour un pionnier

Premier professeur d’EPS de l’île en 1975 et figure marquante de RFO Mayotte, Jean-Claude NOVOU a formé des générations de sportifs et partagé sa passion à travers les ondes.

Des remerciements à la hauteur de son engagement se sont déroulés tout au long du mois de septembre, avec des rencontres sportives et des manifestations culturelles à Mgombani, Sada, et Dzaoudzi-Labattoir, en partenariat avec le Département, qui a apporté un soutien de 11 600 €.

Le 28 septembre marquera la clôture de ce mois de célébrations, avec une cérémonie haute en couleur pour le "Foundi" du sport mahorais, qui a transmis à tant de jeunes les valeurs de l’effort, du respect, et de la passion pour l’activité physique.

Mayotte la 1ère aussi rend hommage à N'Drévou

Mayotte la 1ère participera activement à cette célébration finale, avec la diffusion en direct de la cérémonie via Facebook Live.

La chaîne a également suivi les événements sportifs des 7, 14, et 21 septembre pour exprimer ses remerciements à Jean-Claude NOVOU et permettre aux organisateurs de présenter cette célébration.

Ce samedi 28 septembre, tout Mayotte sera là pour dire : "Merci, Jean-Claude Novou ", pour ton dévouement et ton impact sur le sport et la jeunesse de l'île.