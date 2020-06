Le décès d’une étudiante en Métropole repose la question de leur isolement durant leur cursus loin de Mayotte

La question n’est pas nouvelle. Comment accompagner les étudiants mahorais qui poursuivent leurs études loin de leurs familles pour rompre l’isolement ? La mort d’une jeune mahoraise dans sa chambre d’étudiant relance le problème.



Chamsudine Ali •

Le corps sans vie d’une étudiante mahoraise a été retrouvé dans sa chambre par des ouvriers en intervention, dans une résidence universitaire de Saint-Etienne.Une enquête est en cours pour définir les circonstances du décès. La mort remonterait à plusieurs jours, selon une source proche de l’enquête.A Mayotte, la famille de la jeune femme n’avait plus de nouvelles depuis 3 semaines. La maman affirme qu’elle sentait que quelque chose n’allait pas. Ce sont les gendarmes qui sont allés annoncer le décès jeudi soir.Elle demande que les autorités l’aide à rappatrier le corps pour qu’il soit inhumé dans le département. Cette disparition pose encore une fois la question de l’isolement des étudiants mahorais dans l’Hexagone.Le conseil départemental, à travers la direction de la politique scolaire et universitaire a entrepris des démarches pour se rapprocher des associations et toute autre institution pour mettre en place des mesures d’accompagnement des étudiants.