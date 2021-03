Délinquance : il ne faut pas déplacer le problème de l’insécurité d’un village à un autre

Ils s’opposent au déménagement des personnes décasées ou des familles avec des enfants connus comme étant des fauteurs de troubles, qui ont été délogées de la Grande-terre et viennent grossir les quartiers sensibles et précaires de la Petite-terre. Hier (dimanche 28 février), les membres ont surveillé les rotations des barges, bloquant à la descente les camions suspectés de faire du déménagement des familles venant de Koungou.

Lors d’une réunion d’urgence organisée à la mairie de Pamandzi dimanche après-midi, le collectif a demandé entre autres au maire d’interdire ces nouvelles installations sur le territoire communal, de poursuivre en justice les marchands de sommeil ou encore de démanteler les squats connus de tous qui pullulent dans la commune.

En réponse, des propositions ont été faites notamment celles de dénoncer systématiquement les marchands de sommeil, et de communiquer sur la politique de lutte contre les installations illégales dans la municipalité. Pour le collectif, il doit y avoir en amont

"un travail de sensibilisation et de prévention sur ce sujet et cela passe par plus d’actions de communication".