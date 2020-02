Le département fait le point sur la bourse d’excellence , un levier pour le développement économique de Mayotte.

Le département fait un bilan d’étape dans la prise en charge financière des étudiants scolarisés hors Mayotte. Une réunion s'est tenue ce mercredi 12 janvier au conseil départemental pour faire le point sur le nouveau règlement d'octroi de bourses aux étudiants Mahorais.

Il s'agissait pour le Département de faire un point sur la concrétisation de l’accompagnement des étudiants suivant une filière dite « d’excellence ». La Direction de la Politique Scolaire et Universitaire (DPSU) l’évoquait déjà en 2017. Avant décembre 2017, le règlement était très strict voire rigide. La bourse d’étude du département était accordée sous conditions, aux étudiants bénéficiant déjà de la bourse nationale du CROUS, calculée en fonction des critères sociaux des parents.Depuis l’application du nouveau règlement en 2018, les règles et critères d’attributions ont évolué. À présent, la DPSU accorde la bourse dite « d’excellence ». Elle est réservée aux étudiants mahorais toutes catégories sociales confondues qui partent poursuivre leur cursus universitaire « d’excellence » hors Mayotte et dont la domiciliation et l’imposition des parents sont enregistrées sur le territoire mahorais.À travers cette nouveauté le département souhaite mettre en place une stratégie de développement économique visant à réguler le manque de salariés dans des secteurs souffrant cruellement d’un manque de personnels à Mayotte, notamment la médecine. Les étudiants suivants des filières dites « saturées » telles que les BTS (Administration, MUC et les DUT) continuent de percevoir la bourse de la DPSU.Des mesures qui seront sans doute rappelées aux étudiants le 15 février prochain à Montpellier à l'occasion de la deuxième édition de la de la journée nationale des étudiants Mahorais. Un événement organisé par l'association Étudiants Mahorais (AEM) en partenariat avec le département. Des représentants du département seront présents , ainsi que le régional de l'étape, le recteur Gilles Halbout ancien professeur des Universités à Montpellier.