Des fêtards poursuivis pour avoir organisé une soirée clandestine sur une barge à l’arrêt

Le Service des Transports Maritimes a déposé plainte contre des jeunes après une intrusion sur une barge au mouillage. En effet, du vol de matériel aurait été signalé suite à cette soirée clandestine datant du 16 février dernier.

Halda Halidi •

Qui n’a jamais rêvé de faire la fête un soir à la belle étoile sur une barge au mouillage ? Eux l’ont fait, au moment où tout Mayotte était paralysée par les barrages. Mais ils se retrouvent aujourd'hui poursuivis pour vol et intrusion. La plainte date du 26 février dernier. Sur le procès-verbal, on découvre les faits suivants.

3 couples découverts sur le POLÉ après une folle nuit

Le 17 février au petit matin, l'équipage, composé de huit membres, arrive pour reprendre son service et découvre six personnes en train de dormir à bord. Ces intrus, trois hommes et trois femmes d'environ 20 à 25 ans, semblent avoir organisé une fête sur la barge Pole. Celle-ci était à l'arrêt depuis quatre jours suite aux blocages des forces vives.

Des bouteilles et des emballages de repas sont retrouvés sur place. Les membres de l’équipage leur demandent de quitter les lieux. Les six individus repartent en kayak, sans se montrer insolents précise le responsable du STM à l’origine de la plainte.

Du matériel disparu de la passerelle

Après leur départ, l'équipage constate la disparition de quatre radios VHF, trois jaunes et une noire. Ces radios, très recherchées dans le milieu marin, peuvent valoir jusqu’à 500 euros, la pièce. Bien que les intrus n'aient pas causé de dégradations, le bateau semble avoir été fouillé. Le plaignant précise que c'est la première fois que de tels faits se produisent. Il pense avoir reconnu un gendarme parmi les intrus. Mais il soupçonne que d'autres personnes aient profité de la fête pour commettre le vol.

Une vidéo filmée par l’équipage montre les individus lors de leur départ. Elle est entre les mains des gendarmes. Le STM espère éclaircir cette affaire.