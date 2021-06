Destination sciences-PO pour Oumaya et Farouk 

Oumaya et Farouk, deux brillants élèves vont intégrer la prestigieuse école sciences-Po paris et Bordeaux après le bac. Ils sont la preuve que l'excellence est à la portée des jeunes mahorais.

Bibi-Mariame Halidi •

Les épreuves du baccalauréat qui démarrent ce jeudi 17 juin avec la philosophie sont l'étape ultime pour les deux lycéens avant leur entrée dans la cour des grands. Pour Farouk et Oumaya, ça sera Sciences-po.

Les deux lycéens intégreront la prestigieuse école respectivement à Bordeaux et à Paris à la rentrée prochaine. A peine majeur, chacun a son idée du futur.

Oumaya Abdallah 18 ans, originaire de Mgombani Mamoudzou est en terminale science économique et sociale. Une filière qui a guidé son choix d’intégrer sciences Po Bordeaux à la rentrée prochaine. Elle souhaite embrasser une carrière dans la diplomatie.

Le second lauréat Farouk Kourati 17 ans , originaire de Majicavo Lamir, est scolarisé au lycée des lumières. Il est arrivé 36 ème sur 1080 candidats. Il vient de réaliser son rêve, intégrer la prestigieuse école de science po Paris. Et pourtant son environnement social ne le prédestinait pas à un tel cursus. Il souhaite à terme intégrer la haute admnistration française.

Ces brillants élèves sont devenus des exemples pour leurs camarades. Oumaya et Farouk ont la lourde mission de réussir leur études pour montrer que l’excellence est à la portée de tous.

D’autres élèves envisagent de suivre le même chemin. Pour se faire, les lycées des lumières à Mamoudzou Nord et Tani Malandi à Chirongui signeront au mois de juillet prochain, une convention avec sciences-Po Paris, dans le but de former les professeurs qui vont accompagner les jeunes dans leurs projets d’études.