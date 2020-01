Une direction unique pour les différents services de la police nationale à Mayotte

C’est une restructuration des services de police à Mayotte . ils sont tous désormais sous l’autorité d’une direction territoriale de la police nationale commandée par le commissaire divisionnaire Jean-Marie CAVIER,



Darouèche Daou/ Youssouf Ahmed Matoir •

Une petite cérémonie a eu lieu ce jeudi 2 janvier 2020 au commissariat de Mamoudzou pour en quelque sorte signer l'acte de naissance de la DTPN.Le patron de cette direction unique est le commissaire divisionnaire Jean-Marie CAVIER, ex-commandant de la DPAFF de MayotteAvec 700 fonctionnaires, une nouvelle ère s’ouvre pour la Police Nationale à Mayotte pour une meilleure sécurité de l’île.Département pilote à partir du 1er janvier 2020, pour la nouvelle réforme tout comme en Guyane et en Nouvelle Calédonie. L’objectif étant de provoquer des synergies entre les services.Cinq services pour constituer un corps unique et des transversales solides, telle est la nouvelle force de sécurité publique appelée Direction Territoriale de la Police Nationale. Il s’agit là de la police judiciaire , de la police aux frontières, de la sécurité publique, du service des renseignements et du service du recrutement et de la formation. Pour le nouveau patron de la DTPN Jean Marie Cavier, c’est un atout important pour le 101ème département de France.Pour son bon fonctionnement, cette direction territoriale travaillera en étroite collaboration avec une chargée de mission afin d'optimiser ce grand dispositif de la sécurité publique à Mayotte. Certains syndicats saluent ce regroupement qui pourrait dynamiser les missions des forces de l’ordre sur un territoire miné par la délinquance.