L'échec massif des candidats au Bac à Mayotte

46,6% de reçus au bac général à l’issue du premier groupe au lieu de 50,7% l’année dernière, c’est le plus bas niveau jamais atteint à Mayotte. Pour le bac technologique la baisse est encore plus importante, 31% contre 38% l’an dernier. Le Bac professionnel ne fait pas mieux 51,4% de réussite contre 66,5% en 2018.



Pour l’heure le rectorat n’avance pas encore d’explications à cette déroute. Le directeur de cabinet du recteur dit que « tout cela sera analysé prochainement, avec les inspecteurs de l’éducation nationale ».



Il n’y a pas encore de commentaire non plus du côté des syndicats d’enseignants. Ces derniers ne manqueront pas de rappeler les retards en termes d’équipements scolaires, ou la trop forte proportion d’enseignants vacataires non-qualifiés.





Pas de miracle à attendre à la session de rattrapage





On aurait pu s’attendre à de meilleurs résultats par rapport à 2018 où les cours avaient été grandement perturbés par les blocages et les grèves. Cela n’a pas été le cas cette année. Ou peut-être s’agit-il d’un contre coup des failles de l’année dernière qui auraient handicapé les élèves alors en classe de première ?



Il n’y aura pas de miracle à la prochaine session de rattrapage car peu de candidats y ont accès.



Il faut rappeler que l’on scolarise de plus en plus d’élèves à Mayotte. Le niveau ne monte jamais aussi vite que la population scolaire.