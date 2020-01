Écocitoyenneté et développement durable , Mayotte nature Environnement dispense une formation pour la protection de la nature.

Une douzaines de jeunes en service civique ont participé ce vendredi 3 janvier à une formation pour la protection de l’environnement .

Une formation à l’initiative de l’association Mayotte Nature Environnement



Frahati Youssouf Said. •

La faune et la flore, le tri sélectif ainsi que les éco-gestes, voilà sur quoi ont planché les jeunes en service civique. Cette journée d’initiation à la protection de l’environnement leur ouvrira d’autres horizonsPlusieurs activités étaient au programme notamment la découverte de différents types d’habitation et les espèces animales et végétales de l’île.La formation a permis d’alterner entre la théorie à des exercices pratiques notamment des ateliers ludiques permettant d’aborder des problématiques environnementalesAu total 12 jeunes issus de différentes associations sont venus apprendre les bons gestes afin de protéger l’environnement. Ils sont désormais les ambassadeurs de l’écocitoyenneté au sein de leur structure