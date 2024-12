Élections professionnelles : la DEETS de Mayotte appelle "à la mobilisation générale" face au faible nombre d'électeurs dans les TPE

Depuis le 25 novembre jusqu'au 9 décembre, les élections professionnelles se tiennent dans les TPE. La DEETS insiste sur l'importance de ces élections, alors qu'à ce stade seule une cinquantaine de salariés ont voté sur les près de 6.000 inscrits.

Les salariés des TPE, les très petites entreprises, votent depuis le 25 novembre pour élire le syndicat qui fera valoir leurs droits. "C'est une élection très importante, même déterminante à Mayotte pour les conventions collectives et les accords de branche", précise Joseph-Marie Ndzanah, le directeur délégué en charge du dialogue social à la DEETS, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Il insiste sur ce message, car ces élections sont loin de passionner les salariés mahorais. Sur les 5.892 inscrits dans les TPE, seule une cinquantaine a voté, alors que le scrutin doit se terminer le 9 décembre. "J'en appelle à la mobilisation générale, c'est une élection simple, rapide et confidentielle", assure le directeur délégué. Les votes se font exclusivement à distance, principalement sur Internet. "On peut aussi voter par courrier, mais il faut le faire rapidement pour qu'il arrive à Paris avant la date limite", poursuit Joseph-Marie Ndzanah. "A Mayotte, nous avons quand même des difficultés d'adressage donc on a privilégié le vote électronique au niveau national."

Joseph-Marie Ndzanah, le directeur délégué en charge du dialogue social à la DEETS est l'invité de Zakweli de ce mercredi 4 décembre

"Ceux qui ont des difficultés avec le numérique, qu'ils n'hésitent pas à aller voir la DEETS, il y a un poste dédié pour cela sinon ils peuvent se rapprocher des maisons France Service", conclut le directeur délégué en charge du dialogue social.