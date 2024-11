Emploi des personnes handicapées : seule une entreprise mahoraise sur cinq respecte ses obligations

La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées s'ouvre ce lundi à Mayotte. Selon les chiffres de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, à peine 19% des entreprises à Mayotte respectent leurs obligations.

Mayotte a encore du chemin à faire pour favoriser l'emploi des personnes handicapées. C'est le constat alors que s'ouvre ce lundi 18 novembre la semaine européenne dédiée à cette question, événement dont Mayotte la 1ère est partenaire. D'après les derniers chiffres de l'INSEE, 22.000 personnes en situation de handicap sont recensées sur le territoire, sans compter ceux qui n'ont pas les démarches pour se faire reconnaître.

"C'est un fléau qu'on combat tous les jours en essayant d'aller au plus près des acteurs et des associations", précise Cédia M'soili, chargée de mission insertion des travailleurs handicapés à la DEETS, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. "Selon une étude de 2021, seules 2.000 personnes ont obtenu une reconnaissance administrative, c'est 20 fois moins que le nombre de personnes en situation de handicap." La faute à un sujet encore trop tabou dans la société mahoraise.

Une semaine d'ateliers de sensibilisation

Les entreprises ont aussi leur part, celles de 20 salariés ou plus ont l'obligation d'employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. "En juillet 2024, sur les 16.193 entreprises à Mayotte, seulement 229 doivent répondre de cette obligation", poursuit la chargée de mission. "Seules 43 ont recours à des travailleurs handicapés." Il s'agit surtout de grandes entreprises, qui payent à la place une contribution financière annuelle.

D'autres facteurs expliquent le faible taux d'emploi des personnes handicapées comme la question de la mobilité. Un thème abordé ce lundi 18 novembre au cours du séminaire de lancement de cette semaine européenne au pôle culturel de Chirongui. Plusieurs actions sont également prévues jusqu'à vendredi pour sensibiliser sur ces enjeux.