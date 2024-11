Faridy Attoumane : " la délégation de Mayotte à Paris, un soutien aux Mahoraises et aux Mahorais"

Entretien : après presque un an au poste de délégué de Mayotte à Paris, Faridy Attoumane revient sur cette institution du territoire parfois trop méconnue des Mahorais mais, pourtant, qui joue un rôle clé au service de tous les Mahorais.

Mayotte la 1ère : C’est quoi la Délégation de Mayotte à Paris (DMP) ?

Faridy Attoumane : " La Délégation de Mayotte à Paris (DMP) est une structure de représentation officielle du Conseil Départemental de Mayotte en Hexagone. Elle joue un rôle pivot dans le rapprochement entre le territoire ultramarin de Mayotte et ses ressortissants vivant en France hexagonale, tout en assurant une interface stratégique avec les institutions nationales, les partenaires publics et privés, ainsi que les associations."

Mayotte la 1ère : et ses missions principales ?

Faridy Attoumane : " C'est avant tout de la représentation institutionnelle, la DMP agit comme un ambassadeur du département de Mayotte auprès des instances gouvernementales, parlementaires, économiques et associatives en Hexagone. Elle informe aussi et relaye des informations en faveur des spécificités et des besoins de Mayotte, en mettant en avant ses enjeux socio-économiques, culturels et environnementaux.

Le DMP c'est également un soutien aux Mahoraises et aux Mahorais, un point de contact et de coordination pour les Mahorais de l’hexagone en leur fournissant un accompagnement dans divers domaines : éducation, insertion professionnelle, logement, stages et apprentissage, développement économique. La DMP organise des événements, des forums et des ateliers pour renforcer les liens entre la communauté mahoraise et les institutions Hexagonales, voire Internationales."

Mayotte la 1ère : c'est également la promotion de Mayotte ?

Faridy Attoumane : " Oui, c'est également une de nos missions en collaboration avec des partenaires comme l’Agence d'Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (AaDTM), la DMP valorise l’image de Mayotte en mettant en lumière ses atouts culturels, économiques et touristiques. Elle participe également à des salons, conférences et autres événements nationaux pour attirer des investissements et encourager le développement du territoire.

Nous avons aussi dans notre champ de compétences le soutien aux projets stratégiques en apportant notre expertise et nos ressources à des initiatives bénéficiant à la fois aux Mahorais en Hexagone et à Mayotte. Cela inclut des partenariats dans les domaines de l’éducation, de la santé, du développement économique et de la formation professionnelle."

La DMP est un acteur clé dans l’accompagnement des Mahorais résidant ou en mobilité en France métropolitaine. Faridy Attoumane

Mayotte la 1ère : la DMP est sur beaucoup de fronts apparemment

Faridy Attoumane : " Exactement, nous sommes aussi impliqués dans des démarches de collaboration institutionnelle, comme le COJO pour « Mayotte terre des jeux » la promotion des femmes entrepreneurs de Mayotte en partenariat avec l’AFD à l’occasion de la journée de la femme, le FORUM DES EXPERTS de l’IDRECOM en présence de Fred Constant Ancien Ambassadeur avec la publication de son livre : « Géopolitique des Outre-mer », ou encore les Rencontres avec les étudiants en médecine en partenariat avec l’ARS et le CHM.

Nous mettons également à disposition des moyens logistiques pour les projets et événements organisés en Hexagone (Salon de l’agriculture et autres évènements nationaux) en faveur des artisans et des agriculteurs et nous agissons comme une plateforme d’accueil pour des jeunes en apprentissage ou en alternance, contribuant à leur réussite malgré les défis liés à la rareté des opportunités en stage et formation.

La DMP incarne l’engagement de Mayotte à maintenir un lien fort avec les Mahorais tout en renforçant son ancrage au niveau national. Elle vise à fédérer la communauté mahoraise autour de projets porteurs d’avenir, à valoriser les talents mahorais et les accompagner dans leur insertion et réussite."

Délégation de Mayotte à Paris • ©DMP

Mayotte la 1ère : vous êtes une aide pour chaque Mahorais si nous comprenons bien ?

Faridy Attoumane : " parfaitement, étudiants et jeunes en formation, on tente de faciliter leur intégration en Hexagone à travers des services dédiés, des master classes et un appui à l’accès aux stages et formations en alternance.

Pour les familles en difficulté aussi, apporter un soutien personnalisé, en partenariat avec des éducateurs et des associations (Croix Rouge notamment), pour répondre aux besoins sociaux et éducatifs.

En tant qu’interlocuteur privilégié, la DMP simplifie l’accès aux services administratifs pour les Mahorais en Hexagone, tout en servant de relais auprès des administrations locales. La DMP met en place des dispositifs pour prévenir les situations de précarité, en identifiant en amont les problématiques auxquelles les Mahorais peuvent être confrontés. Elle propose des solutions concrètes en collaboration avec les institutions compétentes, les entreprises et les associations. À titre d’exemple nous envisageons des collaborations avec la Croix-Rouge Nationale ou encore le groupe SOS pour apporter des solutions aux familles en difficulté."

Signature convention du Pdt Ben Issa avec l'ancien ministre des Affaires Etrangères • ©DMP

Mayotte la 1ère : en ce qui concerne le développement de partenariats stratégiques ?

Faridy Attoumane : " En ce qui concerne ce sujet, la DMP initie et renforce des collaborations institutionnelles et associatives pour répondre aux enjeux spécifiques des Mahorais en Hexagone. Elle travaille avec des partenaires comme l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (AaDTM) pour promouvoir l’image du territoire et mutualiser les ressources. La DMP joue un rôle moteur dans la valorisation de Mayotte auprès des institutions nationales et internationales. La DMP accompagne les entrepreneurs et les associations dans leurs démarches, en facilitant l’accès à des financements et à des réseaux stratégiques."

Mayotte la 1ère : vous êtes une sorte de veille stratégique pour Mayotte ?

Faridy Attoumane : " en quelque sorte, en collaboration avec des experts et des institutions, la DMP assure une veille permanente sur les enjeux socio-économiques, climatiques et géopolitiques. Cette veille alimente les décisions stratégiques visant à renforcer la résilience et le développement du territoire. À titre d’exemple une collaboration est en cours avec l’Université de Mayotte pour lancer une conférence sur la Géothermie avec des experts nationaux. Ou encore la logistique aux équipes du cabinet et de l’administration générale sur « la loi Mayotte ».

Mayotte la 1ère : si je suis à Paris ou en France hexagonale, comment concrètement la DMP peut-elle m’aider ?

Faridy Attoumane : " La DMP peut vous aider de plusieurs manières, notamment en vous accompagnant dans vos démarches administratives, comme le suivi des dossiers d’aide sociale ou d’hébergement, en vous apportant un soutien lors de situations de crise ou d’urgence, en vous orientant vers des dispositifs adaptés à vos besoins (ex : bourses, services éducatifs, soutien pour le retour vers Mayotte). En offrant un espace de dialogue et de conseils pour la réussite de vos projets éducatifs.

Et sachez que pour les collègues du Conseil Départemental qui sont à Mayotte, es agents en mission à Paris ou en déplacement en France hexagonale peuvent bénéficier de soutien logistique (réservations, organisation d’événements, accueil personnalisé)."