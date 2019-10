Un hommage pour un président qui gagne à être mieux connu des lycéens

Une minute de silence respectée par les élèves

C’était le président de la République française

Je sais que c’est le premier président en exercice à être venu ici. Mais qu’est-ce qu’il a fait pour Mayotte ? Je ne sais pas

En 3e, on a fait tous les présidents français. Il y avait forcément Jacques Chirac. Il a ét é élu 2 fois et il était très aimé des Français

Dans la cour du préau, Laurent Chabassier, proviseur du lycée Bamana rappelle les circonstances de cette minute de silence.Mais pour ces élèves nés au début des années 2000, qui est Jacques Chirac ?répondent-ils en choeur.En revanche, ils ont eu beaucoup plus de difficultés à savoir si l’ancien président est venu à Mayotte et ce qu’il a fait pour notre île.explique un élève de seconde.« Moi, je ne sais, pas je n’étais pas là ! » répond une de ses camarades.Et pour ceux qui connaissent l’ancien président de la République, c’est d’abord à la maison qu’ils ont entendu parler de lui.« Moi, mon grand-père le connaît. Ma mère, elle le connaît très bien (rires). Et mon père aussi il le connaît, ils en parlaient des fois » explique un élève de terminale.Mais pour d’autres, c’est à l’école, en cours d’histoire.Une France qui continuera certainement à lui rendre hommage dans les années à venir.