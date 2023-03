Hourfane Toihiri : «Non, nous ne sommes pas une secte »

Hourfane Toihiri, président de l’association islamique Moultaqanour, était l’invité de Zakweli ce jeudi.

Bruno Minas •

« Notre association prône l’éducation au bon comportement » déclare Hourfane Toihiri, « nous organisons ce centres de vacances pour les jeunes pendant une ou deux semaines, les parents peuvent y venir avec leurs enfants, il n’est pas nécessaire d’être adhérent ». « Dans nos écoles, nous apprenons la religion, mais aussi le vivre ensemble, la vie en société, les relations avec les parents ». Hourfane Toihiri affirme qu’il faut « privilégier l’éducation traditionnelle».

Le président de « Moultaqanour » réfute les accusations qu’il a pu entendre : « non, nous ne sommes pas une secte » assure-t-il. «Tout ce que nous faisons est public, nous n’avons rien à cacher. Nous avons une radio qui émet à Boueni et Tsingoni où tout le monde peut suivre nos activités ». Il dément obliger les femmes à se couvrir de la tête aux pieds, « elles peuvent s’habiller comme toutes les mahoraises, kishali et salouva …après chacune est libre de faire ce qu’elle veut… du moment qu’elles se couvrent les cheveux ».

Hourfane Toihiri explique que « grâce à des bienfaiteurs, l’association peut recevoir des invités prestigieux, des savants, qui viennent d’Egypte ou d’Arabie Saoudite ». « Il y a dix jours nous avons reçu un professeur de l’université de Dakar, il a trouvé que nous étions bien lotis en matière d’éducation ».