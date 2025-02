"Il y a eu trop de laxisme dans ce département en matière de sécurité" dénonce Salim Nahouda acteur engagé dans les luttes sociales sur l'île

" Nos autorités n'ont pas pu mettre en place les mesures nécessaires pour protéger la population de Mayotte ", voilà le constat de Salim Nahouda, acteur engagé dans les luttes sociales à Mayotte. Il réagit notamment aux agressions répétitives envers les chauffeurs de bus scolaires. Ces derniers exercent une nouvelle fois ce mardi leur droit de retrait. Pour Salim Nahouda, il faut plus de fermeté.

On ne peut pas se dire que ici c'est un enfant qui fait des méfaits et donc on laisse passer alors qu'ailleurs dans un autre département il y a des mesures radicales qui sont prises. (...) Malheureusement il y a eu trop de laxisme dans ce département en matière de sécurité.