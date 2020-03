[INFO PRATIQUE] EDM : Réouverture partielle de l'accueil téléphonique

Afin d’assurer un service minimum pour la continuité de sa mission de service public, EDM informe son aimable clientèle de la réouverture partielle de son accueil téléphonique à compter de ce jeudi 19 mars et ce, jusqu’à nouvel ordre.



Mayotte la 1ere •

clients@electricitedemayotte.com pour les particuliers,

clients-pro@electricitedemayotte.com pour les professionnels, administrations et collectivités.

Pour les demandes urgentes, le service dépannage est joignable au 0269 62 50 05, 7j/7 et 24h/24.

L’accueil téléphonique sera ouvert de 7h à 12h30 du lundi au jeudi et de 7h à 12h le vendredi pour répondre aux demandes d’interventions de mises en service de compteurs existants et de rétablissements.L’accueil téléphonique des particuliers est joignable au 0269 62 56 60 et l’accueil de l’Agence Professionnelle au 0269 62 96 80.