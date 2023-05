Interpellation des individus impliqués dans les violences survenues à Bandrele

La Brigade de Mzouasia a arrêté les individus suspectés d'être impliqués dans les actes de violence qui ont eu lieu à Bandrele le 28 avril. Les auteurs présumés ont été appréhendés grâce à la collaboration des habitants et de l'utilisation des vidéos diffusées par ces derniers sur les réseaux sociaux

Taslimah Abdou Hamza •

Les militaires de la Brigade de Mzouasia ont procédé à une arrestation ce 05 mai, des jeunes impliqués dans les affrontements dans la nuit du 28 avril. Actuellement, quatre adultes et deux mineurs sont en garde à vue et sont interrogés pour leur participation à des actes violents avec armes, des dégradations, et des violences envers les forces de l'ordre.

Les individus soupçonnés d'avoir commis les violences à Bandrele ont été identifiés grâce à des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et à la collaboration des habitants. Une liste de suspects a été dressée et transmise à la municipalité pour faciliter leur arrestation. Les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie et les policiers municipaux, ont mené une enquête qui a permis d'arrêter rapidement ces jeunes, connus dans le village.

Le véhicule de gendarmerie • ©Ibrahim Yahaya

Pour rappel, dans la nuit du 28 avril, des violences ont éclaté à Bandrele, empêchant les habitants de dormir. D'après les témoignages, un groupe de quinze jeunes aurait pris part à des affrontements avec les forces de l'ordre, endommageant des véhicules et incendiant des biens. Les vidéos des événements ont ensuite été partagées sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation.

Les faits se sont déroulés quelques jours après que le maire de Bandrele a manifesté son appui envers l'opération Wambushu.