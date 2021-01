Kolo Affouwade : « ils voulaient se venger »

Bruno Minas •

Le syndicaliste policiier est revenu sur l’incident qui s’est produit sur la barge la semaine dernière : « mercredi, un de nos collègues de la PAF opérait un contrôle d’identité sur un individu sans-papiers. Il a été reconduit à la frontière. Sur la barge, un de ses frères a reconnu le policier, il a rameuté deux autres personnes et ils s’en sont pris à notre collègue. Si on en arrive là, ce ne sera plus possible ! ».

Kolo Affouwade reconnait que la situation à Mayotte est différente de celle de la métropole, où les policiers font l’objet d’une « surveillance » constante sur les réseaux sociaux : « Il ne faut surtout pas nous afficher sur les réseaux sociaux ». Pour lui, il n’est pas envisageable de cagouler tous les policiers, «on ferait peur à tout le monde » conclut-il.