La halle des pêcheurs en bordure de la route nationale à Majicavo Koropa été incendiée. Plusieurs traces d’effractions ont été constatées. Vraisemblablement un cambriolage commis avant l’incendie volontaire.

Abderemane Said •

En 2021, la mairie a été incendiée. Et en 2023, nuit du 27, la halle des pêcheurs en bordure de la nationale à Majicavo Koropa a été incendiée. Plusieurs traces d’effractions constatées. Vraisemblablement un cambriolage commis avant l’incendie volontaire.

La halle des pêcheurs de Majicavo incendiée • ©Abderemane Said

Un investissement de plus d’un million cinq cent mille euros du département et de la commune. Une halle de pêcheurs ultramoderne avec les équipements d’une halle à marée, destinée à compter, peser et conserver les produits de la pêche dans le respect des réglementations en vigueur.

Un lieu pour connaître et mieux recenser la ressource halieutique de la commune de Koungou. Une structure conçue pour répondre à la nouvelle réglementation de l’hygiène et la sécurité alimentaire.

Incendie Hall des pêcheurs Koungou : des millions partis en fumée