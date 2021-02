L'actualité régionale 3 Février

Bruno Minas •

COMORES

Le gouvernement a finalement décidé de fermer les écoles. Il est difficile d’y faire respecter les gestes barrières

Lors d’une série de mesures de restrictions annoncées la semaine dernière, le Président Azali avait épargné l’école en demandant simplement à ce que l’on allège les effectifs dans les classes. Finalement, après une nouvelle concertation avec le corps médical, la fermeture des établissements scolaires a été décidée, pour une durée indéterminée. Le respect des gestes barrières est difficile à appliquer dans les écoles. Certaines n’ont pas les moyens de se procurer des masques et de quoi se laver les mains. A l’université, il commençait à y avoir des étudiants positifs au Coronavirus, dont une jeune fille de 20 ans hospitalisée. Tous les établissements sont donc contraints de fermer jusqu’à nouvel ordre.

AFRIQUE DU SUD

L’Afrique du Sud, touchée de plein fouet par son variant du Coronavirus, commence à aller un peu mieux. Le pic de la deuxième vague serait passé, les restrictions s’allègent, et les vaccins arrivent enfin

Le président sud-africain a annoncé la réouverture des églises, des plages, un couvre-feu raccourci de 23h00 à 4h00 du matin, et l’autorisation de vendre de l’alcool. Depuis plusieurs mois les sud-africains ne pouvaient plus acheter d’alcool, pour éviter les soirées festives. L’étau se desserre au moment où l’on estime que le pic est passé. C’est le pays le plus touché du continent africain avec plus de 44 000 morts et un million et demi de personnes infectées. Le confinement s’allège au moment où la première cargaison d’un million de vaccins a été livrée lundi par avion spécial. Cette arrivée a été hautement médiatisée. Le président Ramaphosa était présent en personne sur le tarmac pour la réception du boeing 777 cargo de la compagnie Emirates. L’avion est arrivé d’Inde où sont fabriqués les vaccins Astra-Zeneca. Un doute subsiste quant à l’efficacité de ce vaccin sur les personnes âgées et surtout face au redoutable variant sud-africain plus contagieux et mieux armé pour pénétrer les cellules du corps humain. Des études sont en cours dans plusieurs pays pour mesurer l’efficacité de différents vaccins face à ce variant.

LA REUNION

Le maire de la ville du Port est placé en garde à vue, pour des faits supposés de corruption

La garde à vue a été prolongée hier soir pour le maire du Port, l’une des villes importantes de la Réunion. Olivier Hoarau a passé la journée et la nuit dans un commissariat de St Denis. L’un de ses adjoints subit le même sort, ainsi qu’un représentant d’une filiale du groupe de grande distribution Casino. L’enquête porte sur l’extension d’un centre commercial du Port, appelé Cap Sacré Cœur. Plusieurs centaines de milliers d’euros auraient atterri sur le compte bancaire d’Olivier Hoarau. Le maire a été arrêté hier matin au saut du lit. Son domicile et son bureau ont été perquisitionnés. A l’origine, le maire et son adjoint étaient contre l’extension du centre commercial, puis ils ont changé d’avis, ce qui a mis la puce à l’oreille des enquêteurs.

MADAGASCAR

Une grande découverte d’un tout petit animal à Madagascar : Un caméléon minuscule qui pourrait bien détenir le record du plus petit reptile du monde

C’est un caméléon qui mesure 13 millimètres à l’âge adulte, il tient sur le bout d’un doigt. L’animal nous est présenté à la une du quotidien « Madagascar-Tribune ». Il a été découvert par une équipe de scientifiques lors d’une expédition dans les montagnes de Sorata au nord de la grande-île. On l’a baptisé « Bookesia Nana ». Son prédécesseur sur le podium des plus petits reptiles était aussi un caméléon de la même région baptisé, lui, « Brookesia Micra ». Ce nouveau mini caméléon battrait le record du plus petit reptile du monde détenu jusqu’alors par un gecko de république dominicaine.