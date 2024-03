L’Afrique du Sud construit un mur à la frontière sud du Mozambique

L’Afrique du Sud a commencé la construction d’un mur de béton et de barbelés à sa frontière avec le sud du Mozambique.

Bruno Minas •

Des éléments préfabriqués en béton, un fossé, puis une grille surmontée de barbelés. Déjà 5 kilomètres ont été réalisés, et la construction continue sur environ 8 kilomètres. C’est une zone de plage qu’il s’agit de barrer dans cette région sud du Mozambique où il n’y a pas de route pour rejoindre la province sud-africaine du Kwazulu-Natal. On ne peut passer qu’en 4X4, et c’est précisément ce que veulent éviter les autorités sud-africaines. Les 4X4 volés en Afrique du Sud passent par cette grande plage pour être revendus au Mozambique et dans d’autres pays africains. C’est aussi une route de la drogue et des trafics de braconniers d’ivoire. Ce mur de séparation pose d’ailleurs un problème aux éléphants qui ne connaissent pas de frontière, et devront faire un long détour pour passer d’un pays à l’autre.

