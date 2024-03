L'ancien juge de Mayotte Hakim Karki jugé en appel pour viol à partir de ce mardi

L'ancien juge d'instruction de Mayotte, Hakim Karki, est jugé en appel à partir de ce mardi à Créteil. Il avait été condamné en première instance en 2022 à huit ans de prison pour viol.

Hakim Karki, ancien juge d'instruction de Mayotte, est jugé en appel pour viol à partir de ce mardi 19 mars à Créteil dans le Val-de-Marne. Il avait été condamné en décembre 2022 par la cour d'assises de Paris à huit ans de prison pour le viol d'une enseignante dans la nuit du 1er au 2 juillet 2014 à Mayotte. Cette audience doit durer plus de deux semaines et se déroulera à huis clos. La partie civile et la défense ne pourront s'exprimer qu'à l'issue de l'audience, le 4 avril.

L'accusé, qui a été remis en liberté après près de deux mois de détention, a jusqu'à présent maintenu sa version des faits : il assure que cette relation était consentie, la plainte déposée contre lui serait un complot. Lors de la première audience, il avait notamment mis en cause le cimentier Lafarge, sur lequel il enquêtait au moment des faits pour des stocks de ciments contenant des taux de chrome supérieurs à la réglementation. L'ancien juge avait également été sur le devant de la scène en instruisant l'affaire Roukia, du nom de cette jeune femme morte d’une overdose dont le corps avait été découvert sur la plage de Trévani en 2011.