L'effervescence des derniers préparatifs pour l'Aïd

Quelques retouches, ultimes rendez-vous de beauté et achats de dernière minute... toute l'île vibre au rythme des préparations pour l'Aïd el-Fitr. Ce week-end était le moment idéal pour flâner encore un peu dans les marchés et la foule était bien présente.

Labattoir, samedi soir, l’ambiance est électrique au marché nocturne. À quelques jours de l’Aïd, les allées sont bondées, et l’effervescence se ressent à chaque coin de rue.

Les étals débordent de tissus colorés, de bijoux et de cadeaux soigneusement emballés. C’est le moment des dernières trouvailles où chacun cherche l’élément manquant pour parfaire la fête.

L'un des derniers marchés nocturnes du mois de Ramadan (Labattoir) • ©Chafion Madi

Dans la foule, une mère de famille avance d’un pas rapide, les bras déjà chargés de sacs. Chaque achat est un rituel, une anticipation joyeuse du grand jour.

"Comme tous les ans, on vient chercher des articles pour l’Aïd, surtout pour les enfants. Là, on a commencé à faire le tour, mais on n’a pas terminé. On espère trouver ce qu’on cherche. Pour le moment, on a trouvé des chaussures, un ensemble… et on cherche encore des rideaux", confie-t-elle, scrutant du regard les marchandises exposées.

À quelques stands de là, un vendeur jongle entre les clients, tentant de répondre à la demande qui ne faiblit pas. Ici, l’Aïd, c’est aussi l’occasion de se faire beau, de briller pour la fête.

"Les gens viennent chercher tout ce qui est bijoux, beauté… Il faut être présentable pour l’Aïd, c’est notre fête à tous ! Il y a beaucoup d’effervescence, on a du mal à tout gérer. Comme on dit chez nous, aujourd’hui c’est la demi-finale, on espère que demain [dimanche] ça sera la finale, pour finir le Ramadan en beauté", explique-t-il avec un sourire fatigué, mais satisfait.

Salon de coiffure Sophie & Moi (Majicavo) • ©Chafion Madi

Majicavo, dimanche matin, après le shopping, place aux derniers soins. Dans le salon de coiffure Sophie & Moi, l’atmosphère est aussi chargée que la veille au marché. Ici, la journée a commencé à l’aube et ne s’arrêtera que tard dans la nuit. Les fauteuils sont pleins, les sèche-cheveux ne s'arrêtent pas et les miroirs reflètent des visages concentrés sur les finitions de chaque coiffure.

Sophie, la gérante du salon, n’a pas eu une minute de répit depuis plusieurs jours. "Hier, c’était très chaud, j’ai fini à 1h du matin avec 16 clientes, ce qui est énorme ! Tout le monde veut se mettre en beauté pour l’Aïd. Aujourd’hui encore, on ne sait pas à quelle heure on va finir", confie-t-elle, enchaînant les brushings et les lissages avec dextérité.

Dans un coin du salon, un père patiente en souriant, entouré de sa femme et de sa fille. Lui, n’a pas besoin de rendez-vous. "Je suis venu avec toute ma famille, pour madame et ma fille. Elles se font belles, et moi j’accompagne… parce que, comme vous le voyez sur moi, y’a pas grand-chose à faire malheureusement !", plaisante-t-il en passant la main sur son crâne chauve.

Une jeune femme s’admire dans le miroir après un soin capillaire. Pour elle, ce passage chez la coiffeuse est un incontournable. "J’ai opté pour un botox capillaire et ensuite un brushing. L’Aïd, c’est un jour spécial, je veux être belle pour mon mari, pour ma famille, mais surtout pour moi", dit-elle avec un sourire satisfait.

Dernier marché avant l'Aïd (Majicavo) • ©Chafion Madi

Entre shopping frénétique et rendez-vous beauté, la fête se prépare avec ferveur. Ce soir ou demain, les derniers préparatifs s’achèveront, et les familles se réuniront pour célébrer ensemble cette journée si importante.