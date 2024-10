L'habitat à Mayotte franchit un pas avec un premier bâtiment certifié HQE, Haute Qualité Environnementale

La Société Immobilière de Mayotte (SIM) vient d’obtenir la labélisation NF-HABITAT HQE pour son opération "le domaine de Khristal" situé à Labattoir. Une première opération qui atteste de la haute qualité environnementale des logements mais aussi un meilleur confort de vie des habitants.

Ce jeudi 24 octobre, la SIM a obtenu la labélisation de l’opération "le domaine de Khristal" dans le quartier de Labatoir en petite terre. Un domaine composé de 47 logements décrit comme étant exemplaire en matière de construction durable et de respect de l'environnement. Les experts mandatés sur place ont détaillé ces constructions et le fameux sésame HQE a été délivré. Une norme qui vise à minimiser l'impact environnemental des bâtiments tout en assurant qualité et confort pour ses utilisateurs. Ce label repose sur une série d'engagements qui entrent dans les objectifs du développement durable fixés par l'ONU.

"Le domaine de Khristal" respectueux de l'environnement et du confort de ses habitants • ©FB/GRZ Architecture

Ce projet, "le domaine de Khristal", qui finit actuellement de sortir de terre marque une étape cruciale dans le développement d'un urbanisme écoresponsable sur le territoire de Mayotte. Le directeur de la SIM Ahmed Ali Mondroha s’en réjouit : “C’est quand même quelque chose d’important pour nous parce qu’il s’agit ici de montrer que nous savons construire en respectant notre environnement et surtout en atteignant un niveau de performance en terme énergétique, en termes de performance économique et de respect de l’environnement, de qualité de vie”. Pour ce dernier, la délivrance de cette certification montre que l’opération en cours de finition “répond à un certain nombre de critères très précis”.

Intérieur d'un logement HQE "le domaine de Khristal" quartier de Labattoir à Mayotte • ©Mayotte La 1ère

Pour cette occasion, les représentants de la société CERQUAL (société qui délivre les certifications attestant de la qualité des logements neufs) ont fait le déplacement à Mayotte pour constater les travaux en cours et découvrir les différents matériaux utilisés.

Comme l’explique Hervé Gyselink, directeur commercial certification et grands comptes à CERQUAL : “en termes d’environnement c’est un vrai effort d’utiliser des produits locaux, ainsi on évite d’avoir à intégrer des produits qui viendraient, par exemple, d’ailleurs qu’ici donc c’est en soi un effort qui est assez significatif.”

Dans ce projet, par exemple, des briques en terre compactée (BTC) provenant de Briqueterie de Vahibe à Mayotte ont été utilisées car elles répondent au cahier des charges, une opportunité commerciale évidente pour cette entreprise locale qui il y a, encore peu, était inquiète quant à son avenir et qui aujourd'hui, de nouveau, sort de terre.

Briqueterie de Vahibe à Mayotte • ©FB/GRZ Architecture

Signature de conventions pour de futures opérations certifiées

Siganture de conventions autour du directeur de la SIM Ahmed Ali Mondroha • ©Mayotte La 1ère

Lors de cet événement, il y a eu également la signature de conventions pour de futures opérations certifiées : “on vient de signer quatre nouvelles conventions pour quatre prochaines opérations qui vont sortir et là aussi on vise ce label certification NF-HABITAT HQE” précise Ahmed Ali Mondroha.

Beaucoup d'habitants de Mayotte attendent avec grande impatience l’émergence de ces projets tant le manque de logements est criant à Mayotte, alors des logements de Haute Qualité Environnementale...