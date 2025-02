L'intelligence artificielle enseignée au lycée des Lumières

C’est en binôme que professeurs et élèves se sont familiarisés avec l’intelligence artificielle au lycée des Lumières à Kawéni. Une nouvelle technologie qui va accompagner à l’éducation et à la formation des lycéens. Ce jeudi, les élèves ont travaillé sur une méthodologie pour le Grand oral. L'idée est de les aider à se préparer efficacement à cette épreuve clé dans l'obtention du Baccalauréat. 3 professeurs à l'initiative du projet, ont ainsi mené la formation avec un Chatbot (agent conversationnel) spécialisé sur le Grand oral.

L’idée n’est pas pour l’élève de faire du copier-coller, mais de l’amener à développer sa propre réflexion.

On a essayé de suivre un peu le courant, susciter d'abord la réflexion des enseignants et des élèves pour voir dans quelle mesure ils doivent connaître le fonctionnement de l'IA et ce qu'elle peut leur apporter. L'IA peut être un plus mais ça ne va remplacer ni l'enseignant, ni la propre réflexion de l'élève.