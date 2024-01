La population légale de chaque commune à Mayotte sera connue en 2025

Mayotte n'est pas intégrée à certaines statistiques nationales de l'Insee, faute de bases de données. Une situation qui devrait être rattrapée d'ici 2025, avec la publication d'un recensement exhaustif de la population de chaque commune.

Mayotte est souvent exclue de certaines statistiques nationales de l'Insee, notamment de la mesure de la population. "Une situation qui va disparaître sur le long terme", indique Lou Wolff, le directeur interrégional de l'Insee pour La Réunion et Mayotte. "Historiquement, un certain nombre de ces statistiques n'étaient pas disponibles." Du fait de la jeunesse du département, "certaines infrastructures de remontées d'informations et de fabrication de statistiques sont en cours de construction."

Il s'agit des données des administrations, des données sociales des entreprises ou encore d'informations fiscales. "Cette situation est moins courante, depuis 2023, les statistiques nationales sur l'emploi ou l'inflation intègrent Mayotte", poursuit le directeur. "C'est grâce à un travail de remontées d'informations sur les prix." Fin 2025, le département sera aussi intégré aux chiffres de la population française.

Un premier recensement quinquennal de la population

Au 1er janvier 2023, la population mahoraise est estimée à 310.000 habitants. Un chiffre basé sur le dernier recensement exhaustif réalisé en 2017, actualisé chaque année à partir des données d'état civil et de la tendance des flux migratoires et confortée par les chiffres de consommation de riz et d'huile. Une nouvelle mesure de la population sera publiée en 2025, après cinq années d'enquête.

Comme dans l'Hexagone, les communes de plus de 10.000 habitants sont recensées chaque année à partir d'échantillon de logements. Dans les autres communes, les logements sont recensés exhaustivement tous les cinq ans. Ces données permettront d'établir la population légale de chacune des 17 communes pour le 1er janvier 2023, ce qui influe notamment sur le montant des subventions allouées aux municipalités. "On est à la moitié du chemin", précise Lou Wolff. "Après décembre 2025, on aura donc la possibilité de construire ces données chaque année comme partout ailleurs."