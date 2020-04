La première mission du "Mistral" sera la distribution d’aide alimentaire

Bruno Minas •

Le préfet de la Réunion, Jacques Billant, a précisé que la mission du porte-hélicoptère « Mistral » sera de « débarquer des véhicules militaires et la logistique nécessaire aux distributions de nourriture aux personnes les plus démunies ». « Dans un deuxième temps, ce navire viendra à la Réunion et servira de pont maritime pour acheminer du fret vers Mayotte » a ajouté le Préfet de la Réunion.Il s'exprimait lorsd'une conférence de presse ce vendredi à Saint-Denis de la Réunion. M. Jacques Billant a par ailleurs confirmé que le "Mistral" arrivera ce week-end à Mayotte.