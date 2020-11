Lancement des premières Assises de la Sécurité et de la Citoyenneté à Mayotte

Retrouvez les temps forts de la première matinée d'échanges entre acteurs politiques, un atelier animé par Ali Chamsudine.

Education et prévention

Répression et exécution de sanctions

Maitrise des frontières et lutte contre l’immigration illégale

Responsabilité parentale, Participation citoyenne et médiation

Lutte contre la pauvreté et insertion sociale

Notre jeunesse, c'est notre richesse... Aminat Hariti, 2èm vice-présidente du SMEAM

Le milieu associatif a une grande part à jouer dans les solutions Aminat Hariti, 2èm vice-présidente du SMEAM.

Le seul message que j'aimerai passer aujourd'hui : NE NOUS RÉSIGNONS PAS ! Jean-François Colombet, préfet de Mayotte

Au 1er juin 2020, 73% des Kwassa sont interceptés Jean-François Colombet, Préfet de Mayotte

Je pense qu'il faut baptiser ses assises : Assises de la sécurité et de la mobilisation citoyenne. Jean-François Colombet, préfet de Mayotte

L'arrivée de la population des Comores a vu changé la délinquance à Mayotte Ramlati Ali, députée de Mayotte

Un élément important à prendre en compte dans tous nos échanges, c'est l'acculturation. Ramlati Ali, députée de Mayotte

Mayotte est un grand "Majicavo" à ciel ouvert. Mansour Kamardine, député de Mayotte

La difficulté, c'est que nous affrontons nos propres violences et les violences des autres. Mansour Kamardine, député de Mayotte

À Mayotte, il y a la population réelle qui est de 400 000 environ et le population officielle. Mansour Kamardine, député de Mayotte

Je salue la relation directe entre insécurité et immigration que le préfet de Mayotte a souligné. Mansour Kamardine, député de Mayotte

Je suis content de saluer le discours de l'Etat qui a accepté de nommer les choses. Mansour Kamardine, député de Mayotte

Il n'y a pas de sécurité sans force Mansour Kamardine, député de Mayotte

Nous souhaitons que les entreprises soient impliquées dans les solutions pour régler les problématique de l'insécurité. #AssisesSécurté

Il faut mettre l'accent sur la scolarité. Nos enfants comptent sur nous ! #AssisesSécurité

Pour mieux protéger les enfants, il faut accompagner les parents. On ne peut pas faire sans les familles ! #AssisesSécurité

Le Mayotte qui s'élève doit regarder les Mayotte qui décroche Jean-François Colombet, Préfet de Mayotte

Nous avons deux Mayotte : Le Mayotte qui s'élève et le Mayotte qui décroche Jean-François Colombet, Préfet de Mayotte

Ce qui doit ressortir de ces assises, c'est le partenariat Jean-François Colombet, Préfet de Mayotte

Les premières Assises de la Sécurité et de la Citoyenneté de Mayotte organisées par La Ville de Mamoudzou, la Préfecture et le Conseil Départemental, en partenariat avec l’Association des Maires de Mayotte, ont débuté ce lundi 9 novembre.Mayotte la 1ère consacrera l'édition de la mi-journée à l'évènement, avec un duplex depuis l'évènement.Place Publique sera au coeur de l'évènement pour vous faire vivre les moments forts des 1ères assises de la sécurité.6 ateliers participatifs seront l'occasion de débattre sur les thèmes suivants :Ces ateliers permettront de recueillir des informations et des propostions, qui feront l'objet d'un document de synthèse.Ce document qui sera soumis à tous les partenaires institutionnels, présensetera une startégie et un plan d'actions qui associeront toutes les institutions, de l'Etat et des collictivités de Mayotte.