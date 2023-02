Le 04 février, c’est la journée mondiale contre le cancer

Cette journée de sensibilisation c'est l’occasion de multiplier les actions de prévention contre les différents cancers. Il s’agit aussi de relancer les dons pour aider la recherche pour guérir mais aussi améliorer les soins.

Djamilat Soidiki •

Chaque année, ce sont 400 000 nouveaux cas et 150 000 décès qui sont enregistrés. C’est la première cause de mortalité en France. Des évènements ont lieu un peu partout dans le monde pour améliorer des actions de dépistages et de diagnostics.

A Mayotte, les associations REDECA et AMALCA se mobilisent. Tout au long de 2022, des campagnes de préventions sont menées pour les dépistages des cancers de col de l’utérus et du sein. En 2021, REDECA a réalisé 6 100 frottis grâce entre aux bus itinérant de dépistage Nouwam. Ce sont autant de femmes sensibilisés et dépistés également pour le cancer du sein.

Mais malgré ces actions de sensibilisation et d’information, la participation au dépistage des femmes de +45ans reste faible. Ce que déplore les professionnels car avec l’âge le risque d’avoir le cancer est encore plus important.

Prévenir, mais aussi accompagner les malades et les familles, c’est à quoi va travailler l’association AMALCA. Créée en 2013, elle sensibilise d’abord au cancer du sein puis de l’utérus. Désormais, elle va plus se concentrer sur l’amélioration du bien-être, des malades pendant et après leur traitement. Depuis novembre 2022, Mayotte dispose de la chimiothérapie pour soigner les malades souffrant de cancer. Pour ce qui est de la radiothérapie et de la chirurgie, les patients sont évasanés à la Réunion. L’association souhaite développer sur place une collaboration pour une meilleure prise en charge des malades pendant leur traitement.

En attendant, AMALCA organise dans le cadre de cette journée mondiale, plusieurs évènements dès ce week-end autour de l’accompagnement des malades à destination des patients eux-mêmes mais aussi de leurs proches.