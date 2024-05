Le bureau des étrangers de la préfecture bloqué par le collectif des citoyens de Mayotte 2018 et des habitants de Cavani

Depuis 4h ce lundi, des habitants de Cavani et des membres du collectif des citoyens de Mayotte 2018 bloquent le bureau des étrangers de la préfecture. Ils demandent l'expulsion des migrants qui campent dans le quartier.

Le bureau des étrangers de la préfecture est de nouveau bloqué. Depuis 4h ce lundi 6 mai, des habitants de Cavani et des membres du collectif des citoyens de Mayotte 2018 en barrent l'accès. Ils demandent l'expulsion vers leurs pays d'origine des migrants qui campent à Mamoudzou. Dans la matinée, près de 200 personnes sont rassemblées devant la préfecture. Des banderoles ont été déployées pour dire "non au foyer de choléra à Cavani" ou encore "expulsion de tous les migrants, non négociable."

Les services de l'État ont entamé un recensement le 25 avril, près de 1.500 migrants ont été comptabilisés près du stade de Cavani. Ils seront expulsés ou relogés selon leurs situations administratives. Ce lundi dans Zakweli, la députée Estelle Youssouffa a plaidé pour l'envoi dans l'Hexagone des réfugiés et demandeurs d'asile. Durant le démantèlement du camp du stade de Cavani, plus de 300 migrants ont été relogés dans les Yvelines.