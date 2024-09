Le conseil cadial face à son futur : modernisation ou statu quo ?

Partager :

Un colloque sur l’évolution de l’institution cadiale et l’organisation du culte musulman s’est ouvert ce dimanche à l’hémicycle Younoussa Bamana du Conseil départemental. Au cœur des discussions : les enjeux et défis d’une possible autonomisation du Conseil cadial et les conséquences sociales de cette réorganisation.

Taslimah Abdou Hamza / Ismael Mohamed Ali

La question de l’autonomisation du Conseil cadial s'inscrit dans une réflexion plus large sur l’avenir du culte musulman à Mayotte. Depuis l’ordonnance de 2010 qui a transformé ses fonctions, il s'agit de trouver un équilibre entre respect des traditions religieuses et adaptation aux cadres institutionnels. Il ne faut pas se précipiter dans cette agitation autour de l'autonomisation. La main qui doit accomplir ce destin ne doit pas compromettre les cadis. Il faut être vigilant, attentif, et prendre les bonnes décisions au bon moment. Bacar Hamada, président du Conseil représentatif des Musulmans de Mayotte Des scénarios d’évolution pour le Conseil cadial Les options envisagées varient : maintenir le statu quo avec quelques ajustements, adopter un modèle hybride combinant médiation et culte, ou créer un établissement public pour structurer la gestion des affaires religieuses à long terme. La mission de janvier en Alsace-Lorraine a offert des pistes, mais les spécificités de Mayotte demeurent une priorité. Pour Ben Issa Ousseni, président du Conseil départemental, il est crucial de moderniser tout en respectant les particularités religieuses de l'île. "Nous devons avancer avec prudence mais détermination", a-t-il déclaré. Les enjeux pour le culte musulman L’autonomisation impliquerait davantage de moyens et de responsabilités pour le Conseil cadial, mais soulève aussi la crainte d’une perte de repères traditionnels. Les élus favorables insistent sur la modernisation, tandis que les plus prudents craignent les risques liés à ce changement. Un avenir en suspens La décision sur le futur du Conseil cadial est attendue dans les prochains mois. Entre modernité et tradition, l’équilibre à trouver sera crucial pour façonner l’organisation du culte musulman à Mayotte et répondre aux attentes de la communauté.

