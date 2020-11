Le festival « Festifoot » aura lieu le 12 décembre à Chiconi

Boina Mohamed, alias Momo, organisateur de « Festifoot » était l’invité de Zakweli ce vendredi.

Bruno Minas •

« Malheureusement, il n’y aura pas de star invitée cette année pour cause de Covid » regrette Momo. Les années précédentes, 2018 et 2019 avaient vu la visite de Cissé et Maoulida. La manifestation sera dédiée cette fois aux anciennes stars locales du foot et d’autres sports.La préfecture a imposé des mesures barrières en raison de la crise sanitaire. « Nous les respecterons » strictement dit l’organisateur. Les passionnés de football ont rendez-vous le samedi 12 décembre sur le stade de Chiconi.