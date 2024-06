Législatives 2024 : les attentes des jeunes Mahorais

La jeunesse est l'un des enjeux de ces élections législatives à Mayotte, dans un département où plus de la moitié de la population est mineure.

Difficile de ne pas évoquer la jeunesse lors de ces élections législatives du 30 juin et du 7 juillet à Mayotte. Dans le 101ème département, plus de la moitié de la population est mineure. Entre les attaques de bus scolaires, le manque de salles de classe, le manque de perspectives d'emploi ou encore la question du statut administratif des jeunes régularisés, les sujets ne manquent pas.

"Il faut en priorité la sécurité pour la santé mentale et la tranquillité d'esprit des Mahorais, en mettant un peu plus de forces de l'ordre pour les contrôles", estime Yasra, étudiante en 5e année de médecine à Paris. "J'attends à ce qu'on passe à l'action par rapport à toutes les promesses." A 25 ans, Marcelin est inscrit à la Mission locale de Mayotte, notamment dans l'espoir de décrocher une formation d'éducateur spécialisé.

25.000 jeunes sans emploi, scolarisation ni formation

"Pour les jeunes, ce qui est compliqué, c'est de se déplacer. Comme il n'y a pas de transport en commun, il n'y a que les taxis ou un membre de la famille", explique-t-il. "C'est compliqué aussi de trouver un emploi stable, quand on ne connaît pas du monde." D'autres jeunes, comme Fassuriya, n'ont pas pu aller au-delà du bac. "Je n'avais pas les papiers, on me donnait juste un récépissé, mais je ne pouvais pas travailler", explique la jeune femme. Elle finira par en avoir, après un mariage et un enfant.

Législatives : insertion, emploi, formation... la galère des jeunes

"Il faut savoir que nous avons 25.000 NEET à Mayotte, c'est-à-dire des jeunes ni scolarisé, ni employé, ni en formation", précise Madi Djabir, le directeur adjoint de la mission locale. "Dans notre base de données, nous sommes presque à 13.000 jeunes inscrits." Ce qui représente ainsi 12.000 jeunes sans suivi ni perspective à Mayotte.