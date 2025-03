Les 3 grandes actualités du mardi 18 mars

Une grève qui continue, la barge au coeur des préoccupations des usagers et une avancée pour la 3ème retenue collinaire de l'Ouroveni... voici les 3 grandes actualités de la journée du 18 mars.

La grève des salariés de Colas et ETPC continue

Depuis 4 semaines maintenant, les employés de l'entreprise ETPC sont entrés en grève - rejoints depuis une semaine par ceux de Colas. Des salariés différents mais aux revendications similaires. Tous demandent une revalorisation des salaires et un versement de la prime Chido. Les employés des deux entités soutiennent avoir travaillé pendant la période compliquée à la suite du cyclone Chido afin de relever l'île et demandent à voir le fruit de leur travail. "Nous avons un monopole, si nous nous arrêtons, toute l'île est à l'arrêt, même si on ne souhaite pas en arriver là", prévenait hier Hamada Bacari, représentant du personnel chez Colas.

La grève continue donc encore aujourd'hui. Hier, les sites de Colas et ETPC étaient bloqués par les grévistes - d'autres actions similaires risquent de se dérouler dans les jours à venir en fonction de la réponse des directions respectives.

La barge, au coeur des préoccupations

La préfecture de Mayotte a annoncé dimanche dernier la réquisition de la barge "Georges Nahouda" afin de la remettre en circulation. Les réactions de la population ont été vives à ce sujet, beaucoup ne comprenant pas en quoi l'Etat avait la main sur le STM.

A l'occasion de cette semaine consacrée à la mobilité, la rédaction de Mayotte la 1ère met aujourd'hui en lumière la barge et ses usagers. Suivez, tout au long de la journée, nos reportages sur cette embarcation symbolique de Mayotte.

Première intervention ; Omar Ali, 3ème vice-président du Conseil Départemental et chargé de l'administration, des transports et de l'environnement, qui répondait ce matin aux questions d'Ilona Youssouffa dans notre matinale radio. "L'ensemble des barges ont été réquisitonnées par l'état depuis le 14 fevrier en accord avec le département (...) et le département travaille d'arrache-pied pour remettre à flot l'ensemble des infrastructures abîmées par le cyclone".

Quant au sujet de possibles locations de barges étrangères, il expliquait que le département a "procédé à des recherches un peu partout dans plusieurs pays mais aucune barge ne répondait aux normes et ne correspondait aux eaux de Mayotte".

Signature pour la 3ème retenue collinaire de l'Ouroveni

Alors que le préfet de Mayotte prévenait il y a quelques semaines que les ressources en eau s'amenuisent et qu'un possible durcissement des tours d'eau arrive, le projet de la 3ème retenue collinaire de l'Ouroveni avance.

Ce mardi 18 mars doit avoir lieu la signature de la cession des terrains pour cette retenue collinaire. C'est un projet essentiel pour Mayotte visant à venir renforcer la capacité de stockage d'eau potable sur l'île. Pour rappel, Mayotte dispose à l'heure actuelle de deux retenues, à Dzoumogné et à Combani.

Ce projet de retenue est évoquée depuis plusieurs années. Cette troisième retenue devrait être opérationnelle d'ici 2032, permettant de remédier aux pénuries d'eau actuelles.