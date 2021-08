Les chiffres clés de la rentrée 2021 à Mayotte

Ça y est, c’est la rentrée pour les 106 648 élèves de Mayotte. Ce mardi matin, le recteur Gilles Halbout et le préfet Thierry Suquet se sont rendus dans une école primaire de Tsingoni avant de se rendre au lycée du nord, à Mtsangadoua.

Kalathoumi Abdil-Hadi •

L’année dernière, ils étaient 102 774 élèves répartis entre le 1er et le 2nd degré à fréquenter les bancs de l’école. Parmi eux, 54 202 étaient inscrits dans le premier degré. Pour cette rentrée scolaire, il faudra rajouter 2391 élèves en plus. Dans le second degré, 48 570 élèves y étaient inscrits l’année passée, 1483 élèves en plus cette année.

La rentrée scolaire à Tsingoni • ©Ilona Youssouffa

Ces élèves seront accueillis dans 188 écoles publiques réparties dans 11 circonscriptions, pour les plus petits. Alors qu’il y a 11 lycées publics, plus 1 lycée sous contrat ainsi que 22 collèges publics pour les plus grands.

Pour l’enseignement de ces élèves, l’Education Nationale a embauché plus de personnel, notamment 155 enseignants en plus dans le 1er degré et + 110 dans le second degré. L’année dernière 230 services civiques aidaient à l’encadrement des élèves, cette année, ils sont 384. Des infirmières et des assistants de services sociaux suivent également ces élèves.

Et notez qu’avec la pandémie de la covid-19, depuis lundi, l’Education Nationale a mis en place le niveau 2 du protocole sanitaire national: le port du masque est donc obligatoire en intérieur pour les personnels et élèves à compter du CP.

Des parents et leurs enfants devant l'école primaire de Tsingoni • ©Ilona Youssouffa

"La désinfection des surfaces sera effectuée plusieurs fois par jour. La limitation du brassage par niveau deviendra obligatoire. Les activités physiques et sportives seront autorisées en extérieur mais conditionnées en intérieur au respect d’une distanciation de 2m" informe le rectorat.

En ce premier jour de rentrée scolaire, alors que les masques sont obligatoires dès le CP beaucoup d'élèves n'en avaient pas.