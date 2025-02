Les enseignants de l'école élémentaire de Sohoa brandissent leur droit de retrait

"Un dysfonctionnement au niveau de l’électricité et des enfumages des brasseurs d’air", pour les enseignants de l'école élémentaire de Sohoa il y a un réel danger pour les élèves, ils font valoir leurs droits de retrait ce mardi 25 février. La situation a pourtant été signalée par la directrice de l'établissement au niveau du vice-rectorat et de la mairie. De leur côté les parents d'élèves déplorent le fait que le problème existe depuis le passage du cyclone Chido.

Rien n'a été effectué, le vice-rectorat a mis en place des agents de sécurité pour renforcer la sécurité devant les établissements ou dans dans les établissements scolaires. La mairie de Chiconi a jugé que Sohoa n’avait pas pas besoin d’agent de sécurité et ont tous mis à Chiconi. Or qu’au niveau de l’accessibilité de l’école il y a un danger imminent pour nos enfants. (...) On a personne pour réguler la sécurité des enfants quand ils rentrent ou sortent de l’école.