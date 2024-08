Les services techniques de la mairie de M'tsangamouji vont accueillir les lycéens du nord en difficulté

La mairie de M'tsangamouji annonce la signature d'une convention avec le lycée du Nord pour proposer aux élèves exclus ou décrocheurs de venir découvrir les services techniques de la commune. Cette mesure est déjà en vigueur avec le collège et porte ses fruits, se félicite la municipalité.

Un partenariat a été signé entre la mairie de M'tsangamouji et le lycée du Nord ce mercredi 14 août pour accompagner les jeunes en difficulté. Ces conventions comprennent notamment "des mesures de responsabilisation et de prise en charge." Concrètement, les élèves sanctionnés en conseil de discipline se voient proposer de venir travailler avec les services techniques de la mairie durant leurs heures de libre, et notamment durant les périodes d'exclusions.

Cette mesure est déjà en vigueur depuis 2021 entre la commune et son collège, 29 élèves ont été encadrés. "Ils restent en moyenne deux à quatre jours et font surtout de la propreté urbaine", précise Mathieu Lhoste, le directeur Jeunesse, Sport et Culture. "Au début les équipes étaient surprises, elles faisaient beaucoup de leçons de morale, mais c'est devenu naturel avec le temps." Selon lui, ils font de la pédagogie "à l'ancienne", s'appuyant sur la culture mahoraise qui veut que chacun se charge de l'éducation des jeunes du village.

"On sent un vrai changement"

"Quand les jeunes restent une semaine, on sent un vrai changement dans la posture, dans l'attitude, d'ailleurs aucun n'a récidivé ensuite", ajoute le directeur. Aucun parent n'a refusé la proposition lors des conseils de discipline du collège. "La propreté urbaine, c'est un travail physique, ingrat, avec beaucoup d'a priori", ajoute-t-il. "Ils sentent le regard et les moqueries de leurs camarades, peut-être eux aussi avaient ses regards vis-à-vis des agents."

Une manière de démystifier ces métiers et apprendre le respect et la rigueur aux jeunes, qui semble fonctionner. La mairie a poursuivi sur sa lancée en signant une convention l'année suivante, en 2022, avec le ministère de la Justice pour accueillir les travaux d'intérêts généraux. Ce projet d'association avec le lycée du nord faisait partie des grands axes du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance pour les années à venir. La commune compte accompagner ce suivi des jeunes lycéens par des actions d'insertions professionnelles et de préparation aux études supérieures.