Lumni : l'offre éducative à retrouver sur Mayotte La 1ère

En raison de la crise sanitaire qui impacte fortement le fonctionnement du système scolaire sur l'île, votre chaîne Mayotte La Première adaptent ses programmes à compter de lundi 16 octobre. L'offre éducative Lumni sera disponible à partir de 8h pour permettre une continuité pédagogique aux élèves de CE2, CM1 et CM2.

Ilona Youssouffa •

L'école à la maison avec des enseignements dispensés à la télé ? Ce sera possible dès ce lundi 16 octobre sur les antennes de Mayotte La Première. Face à la crise sanitaire qui impacte le fonctionnement du système scolaire à Mayotte, le Pôle Outre-mer de France Télévisions propose, à partir de ce lundi 16 octobre, sur l’antenne de Mayotte La 1ère, l’offre éducative Lumni.

Dédiés aux élèves du primaire, ceux du CE2,CM1 et CM2, jusqu’à la fin décembre, les cours sont dispensés par des professeurs de l’Éducation nationale. En lien avec le rectorat de Myaotte, la chaine proposera différentes matières du lundi au vendredi, avec au programme des cours de français, d’anglais, de mathématiques, de sciences et technologie, d’histoire, d’arts, de musique et de culture.

Pour ce qui est des horaires, les voici :

· 8h00 : cours de CE2

· 8h30 : cours de CM1

· 9h00 : cours de CM2

Par ailleurs, en complément du dispositif antenne, la plateforme éducative Lumni.fr propose des matières fondamentales enseignées à l’école et des programmes sous différents formats adaptés pour accompagner les élèves à réviser et conserver leurs acquis.