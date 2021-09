Fatima M’Soili : « la circulation alternée, 1 jour sur 5 on peut faire un effort »

Fatima M’Soili, porte-parole de la majorité du Conseil Municipal de Mamoudzou, était l’invitée de Zakweli ce mercredi.

Bruno Minas •

L’élue confirme l’entrée en vigueur de la circulation alternée le 1er octobre prochain. Les lundi et mardi, les véhicules seront interdits d’entrée dans la ville selon les plaques d’immatriculation paires ou impaires :

on a pris le temps de consulter les partenaires, l’Etat, les syndicats de transporteurs, la Cadema etc..

… « c’est une expérimentation pendant trois mois, on fera ensuite le bilan ». Selon elle, « un jour sur cinq, on peut faire un effort de laisser sa voiture, ce n’est pas énorme de demander ça ».

Fatima Msoili : Porte parole du conseil municipal de Mamoudzou dans Zakweli

Fatima M’Soili laisse entendre qu’il n’y aura pas de parkings prévus aux entrées de la ville.

Il y aura trois points de contrôle, au rond-point de Passamainty, au rond-point « Dinga Dinga » et à celui de Jumbo.

« Ceux qui doivent prendre la barge pour aller à l’aéroport doivent prendre leurs dispositions les jours concernés ».

Elle précise que les véhicules des personnes qui habitent à l’intérieur du périmètre ne sont pas visés par l’interdiction. Elle rappelle enfin une autre interdiction : celle des véhicules de plus de 15 ans. Ils n’auront plus le droit d’entrer à Mamoudzou.