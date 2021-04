[Info pratique] Accompagnement obligatoire des mineurs jusqu’à leur établissement scolaire

Mayotte la 1ere •

Les récents événements de violence aux abords et sur le trajet des établissements scolaires nous ont rendu témoins de drames intolérables.



La Ville de Mamoudzou vous informe que tout mineur scolarisé à l’école primaire devra être obligatoirement accompagné à son établissement scolaire par un parent, un tuteur légal ou un accompagnant majeur afin d’y être accueilli.

Cet accompagnement obligatoire s’applique aussi à la sortie des écoles lors du retour de l’enfant à domicile.

En accord avec le Rectorat et en lien avec le Conseil Départemental, ce dispositif s’étend également aux collèges du territoire communal.

Pour les mineurs usagers des transports scolaires, l’accompagnement doit être réalisé depuis le domicile du mineur jusqu’à l’arrêt de bus et inversement. Les mineurs non accompagnés ne pourront être pris en charge par le transport scolaire impliquant leur non admission au sein de l’établissement scolaire.

Ce dispositif sera appliqué à partir du lundi 19 avril 2021.