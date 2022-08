Deux jeunes hommes condamnés pour leur participation aux dernières violences de Kawéni

Ce vendredi 26 août, le procureur Yann Le Bris a prononcé la condamnation de deux jeunes des groupes de délinquants qui ont semé la terreur dans les rues de Kawéni mercredi dernier.

Kalathoumi Abdil-Hadi •

Le 17 aout dernier, un énième caillassage éclatait à Kawéni, en plein journée. Les scènes sont violentes, avec des dégradations du mobilier urbain mais également des véhicules.

Des jeunes hommes sont filmés en train de casser un scooter. Vendredi 26 août, le procureur Yann Le Bris, informe que deux jeunes hommes, inconnus de la justice, nés en 2002 et 2004 ont été jugés et condamnés pour attroupement armé, violence, dégradations et vol. Ils ont écopé de 18 mois de prison dont 12 mois ferme. Ils sont actuellement incarcérés à Majikavo.

Le 26 septembre prochain, deux autres prévenus actuellement en détention provisoire seront jugés.