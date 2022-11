Mro Wa Handra, théâtre d'affrontements

L'odeur de brûlé plane encore dans les airs. La population s'est rassemblée ce matin à Mro Wa Handra. Désarroi, désespoir, ras le bol; tels sont les sentiments qui dominent. Un premier riverain s'exprime:

Voitures et maisons brûlées à Mro Wa Handra

Voitures et maisons brûlées à Mro Wa Handra • ©Houmadi Abdallah

Ce quartier est devenu un champ de bataille pour des jeunes de Kaweni et de Doujani. Un habitant nous interpelle:

On veut la paix, s'il vous plaît nous ne sommes en guerre avec personne. Nous n'avons rien fait qui pourrait justifier ce qu'on subit, on se retrouve juste au milieu de ce conflit qui oppose des jeunes de villages rivaux. Ils s'affrontent chez nous puis à l'occasion, nous pillent, nous volent et dégradent nos propriétés. Notre voisine a vu sa boutique être pillée puis brûlée. Un autre voisin a vu sa maison se faire brûler complètement.