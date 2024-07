"Mansour Kamardine a perdu son siège, mais il n'a pas échoué", affirme le LR Jacques-Martial Henry

Jacques-Martial Henry, adhérent des Républicains et soutien durant les législatives de Mansour Kamardine, est revenu sur les résultats du scrutin dans Zakweli ce jeudi.

Jacques-Martial Henry sait se montrer philosophe après la défaite de son candidat, Mansour Kamardine, au second tour des élections législatives. "Il a perdu son siège, mais il n'a pas échoué", affirme ce jeudi 11 juillet l'adhérent LR. "Je ne dirai pas non plus que ceux qui ont voté pour Anchya Bamana ont gagné. Ceux qui ont gagné, ce sont ceux qui viennent ici clandestinement et qui nous agresse, ceux que Mansour Kamardine dénonce depuis 2017."

"Avec ces élections précipitées, nous n'avons pas eu le temps de dénoncer le danger du vote pour le RN", poursuit-il, expliquant que ce vote est dû aux faits de violences dans le département. "Le collectif qui s'est engagé pour soutenir la candidature du Rassemblement national est allé à l'encontre de leurs convictions, en soutenant un parti politique qui est contre la suppression du titre de séjour territorialisé."

Dans une lettre publiée dans la presse régionale ce mercredi 10 juillet, le président Emmanuel Macron a appelé "les forces républicaines" à "bâtir une majorité solide." Avec les 66 sièges des LR et de l'UDI, le camp présidentiel pourrait en effet parvenir à une majorité relative, face aux 180 sièges du Nouveau Front Populaire. "Si on arrive à parvenir à une union du centre et de la droite, je considère que c'est une bonne chose", résume le militant. "Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est décider sur quel projet, sur quelle base."