Mansour Kamardine doute de la volonté des autorités à mettre fin à l’arrivée des kwassas sanitaires

Les annonces de renforts faites dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus et la création de l’opération « shikandra » pour le renforcement la lutte contre l’immigration clandestine ne seraient que de la poudre aux yeux.



Chamsudine Ali •

Le député LR de Mayotte Mansour persiste, le gouvernement n’en ferait pas assez dans la lutte contre l’immigration clandestine.Le phénomène des kwassas sanitaires, ces embarcations qui transportent des malades à partir de l’Union des Comores s’est intensifié ces dernières semaines.Le parlementaire se pose la même question que les Collectifs des citoyens de Mayotte ; les passeurs bénéficient-ils de complicités bien placées sur le département ?Dès que les vedettes touchent terre, les pompiers arriveraient, suivis de près par des gendarmes, « comme si elles étaient attendues. » Un sous-entendu qui vient renforcer une suspicion déjà très répandue.Mansour Kamardine propose la signature d’accords-cadres entre la France te l’Union des Comores pour officialiser les évacuations sanitaires entre Anjouan et Mayotte et mettre fin aux arrivées de « kwassas sanitaires ».Ces migrations thérapeutiques sont courantes entre les Comores et les pays de la région, notamment, les pays de la côte-est africaine et Madagascar. Mais, elles coûtent cher. Venir à Mayotte est plus facile et le moins couteux pour les familles de malades, même si la traversée reste dangereuse.