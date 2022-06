Mansour Kamardine : « Les électeurs ont voulu reconduire l’expérience »

Mansour Kamardine, réélu député de la 2ème circonscription, était l’invité de Zakweli ce lundi

Bruno Minas •

« Jamais je n’ai cessé de travailler pour Mayotte, même pendant la détresse sanitaire quand j’étais sur mon lit de mort ». Mansour Kamardine évoque ici le début de l’épidémie de Covid quand il a été l’un des premiers gravement affecté par la maladie à Mayotte.

« Les électeurs ont voulu reconduire l’expérience » dit-il pour expliquer sa réélection :

Je crois en toute modestie que j’ai toujours essayé de remplir les missions qui m’ont été confiées par le peuple Mansour Kamardine

Mansour Kamardine salue la performance de sa nouvelle collègue Estelle Youssoufa, élue dans la 1ère circonscription avec un score « qui en fait rêver plus d’un ». Il indique qu’ils travailleront ensemble avec les élus de Mayotte pour présenter un nouveau projet de loi au gouvernement, « il faut une réécriture du projet pour Mayotte avec les élus locaux. Si on évite les divisions nous serons crédibles, et j’espère que les deux sénateurs seront avec nous et prendront un peu de distance avec leur parti ».

S’agissant de la nouvelle Assemblée Nationale, le député constate qu’il « n’y a plus de majorité politique, mais il pourra y avoir une majorité de projets », « si un texte va dans l’intérêt de Mayotte je voterai ce projet, chez les LR nous avons cette intelligence ». Il salue « la fin d’une gestion verticale qui a fait beaucoup de tort à la démocratie ».