Mansour Kamardine : « Nous ne supportons plus cette exclusion »

Bruno Minas •

Le député salue l’unité des maires qui se sont indignés de l’exclusion des allocataires du RSA de la distribution des bons alimentaires. Ils ont obtenu gain de cause.

Cette fois, la volonté des maires a prévalu, je les invite à aller plus loin

Militant pour l’égalité des droits sociaux entre la métropole et Mayotte, Mansour Kamardine propose que tous les conseils municipaux adoptent une délibération disant « nous ne supportons plus cette exclusion » … « depuis 40 ans l’Etat essaie de ne pas creuse l’écart entre Mayotte et les Comores, on ne le supporte pas ! » s’exclame-t-il.

S’agissant de la crise sanitaire, le député ne souhaite pas commenter les déclarations de certains élus réunionnais qui s’inquiètent des évacuations sanitaires de Mayotte vers la Réunion :

c’est une situation imposée aux Mahorais en raison du déficit de nos installations hospitalières. Toute notre énergie doit être mobilisée pour obtenir la construction du deuxième hôpital.

Il rappelle que c’est une promesse présidentielle faite il y a un an et demi. Concernant les vaccinations, Mansour Kamardine souhaite que toutes les personnes qui le veulent puissent être vaccinées, pour arrêter la circulation du virus.

Enfin, le député a fermement condamné les violences du week-end à Koungou : « Je demande au gouvernement de ne surtout pas reculer. Il faut aller à la reconquête des territoires perdus ».