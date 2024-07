La 4ème édition du barbecue géant de MaoréNafassi

Comme chaque été, MaoréNafassi fait son retour avec son barbecue géant qui aura lieu le 3 août prochain à la plage de M'bouanatsa. Une occasion pour les vacanciers de se retrouver et de passer un moment convivial.

Chaque année MaoréNafassi fait vibrer les vacanciers à travers un barbecue et des activités divertissantes. Cette année, il s'agit de le 4ème édition. L'association a été créée en 2021 par Isaac Djoumbe étudiant en finance, Madi Ousseni Abdillah militaire à l'armée de terre, Moullaydine Cheik Ahmed auto-entrepreneur en communication et Nasmine Djamaloudine étudiante en droit. Tous, jeunes mahorais originaires du village de M'zouasia dans la commune de Bouéni.

"On fait de l'évènementiel. On organise des tournois sportifs, plusieurs animations à la plage et l'un de nos évènements qui est le plus attendus c'est le barbecue géant qui est organisé chaque année à la plage Mbouanatsa" Moullaydine Cheik Ahmed

MaoréNafassi • ©Lhaimy Zoubert Ravoay

Une initiative qui rassemble la jeunesse et qui est soutenue par plusieurs partenaires telles que Maore Jet, Ds Hight-Tech, Dj Malolo, Les 3 Bourgeois, MyHot Ice Lans, Le Makî'Inn, Belair, BangaFoot, Fania Délice et Barber Cheik. L'objectif étant de montrer que le vivre ensemble est possible compte tenu des rivalités qu'il peut y avoir dans certains villages.

" Ça a commencé par un simple barbecue avec 3 lycées du sud, celui de Sada, de Chirongui et de Bandréle...On s'est dit pourquoi ne pas organiser quelque chose où on pourrait regrouper tout le monde...Notre but c'est de faire aimer les villages entre eux" Abdillah Madi Ousseni

MaoréNafassi s'étend sur l'île

Après avoir conquis les premiers participants à la 1ère édition de MaoréNafassi, le bouche à oreille à fonctionner. Aujourd'hui, c'est toute l'île qui attend chaque été le barbecue géant. Plusieurs activités y sont proposées en passant par des tournois de football, la course d'aveugle, le volley, des activités nautiques...

évènement MaoréNafassi • ©MaoréNafassi

Les places sont toutefois clôturées, mais pour l'édition prochaine, il vous suffira de vous inscrire en vous rendant sur les réseaux sociaux de MaoréNafassi. https://www.instagram.com/maorenafassi/

"Les participants doivent côtiser, et puis nous, on sort une grande partie de notre poche pour pouvoir tout organiser et faire gagner des cadeaux" Isaac Djoumbo

Un évènement local qui rassemble les grands comme les petits et qui, chaque année fait l'unanimité.