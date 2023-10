Mariame Said Kalame : « Le département doit exercer sa compétence de planning familial »

Mariame Said Kalame, conseillère départementale de Sada Chirongui et porte-parole du parti Renaissance, était l’invitée de Zakweli ce vendredi

Bruno Minas •

« Nous avons 10 000 naissances dans une année et 1000 décès, on n’arrive plus à accueillir les enfants dans les écoles, cela impacte toutes les politiques publiques, et on le voit avec la crise de l’eau » déplore Mariame Said Kalame.

L’élue rappelle que la motion qu’elle avait déposée à l’assemblée départementale a été rejetée par la majorité des élus, « pour des raisons politiques » dit-elle, « mais je ne renonce pas ».

« Nous devons informer les femmes des risques des grossesses multiples et des grossesses précoces. Des femmes averties doivent pouvoir faire leur choix, elles doivent pouvoir accéder à la péridurale dans de bonnes conditions, pas avec un anesthésiste qui doit s’occuper de 10 femmes en même temps ».

Selon Mariam Said Kalame, la surnatalité doit être combattue au même titre que l’immigration clandestine.

S’agissant de l’opération Wuambushu, l’élue se dit favorable à sa réédition : « Wuambushu 2 est la bienvenue, mais il faut le faire en associant davantage les élus locaux ».