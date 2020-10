Mayotte rend hommage à Samuel Paty

Mayotte n’a pas dérogé à l’hommage national rendu ce mercredi 21 octobre à la mémoire de Samuel Paty, assassiné pour avoir défendu la liberté d’expression.

L’ensemble des autorités civiles et religieuses ont présenté ce mercredi 21 octobre leurs condoléances à la famille et aux proches de Samuel PATY , tout en témoignant leur soutien inconditionnel aux enseignants qui transmettent les valeurs de la République. La cérémonie s’est déroulée dans les jardins de la préfectures à Mamoudzou où les drapeaux ont été mis en berne.C’est un hommage voulu sobre, marqué par une minute de silence. Pour le préfet, c’est la république qui a été attaquée. La république doit donc se montrer solidaire.De nombreuses familles étaient présentes mais également des enseignants et leurs représentants syndicaux. Un corps enseignant qui a voulu rendre hommage à un collègue assassiné de manière horrible pour avoir exercé son métier. Pour Henri Noury , du SNES FSU , il est fondamental pour les enseignants de soutenir la liberté d’expression.Pour Gilles HALBOUT, les communautés religieuses vivent en harmonie à Mayotte, et il ne faut surtout pas baisser les bras dans l’effort d’entretenir ce vivre-ensemble.