Miradj, un jour de jeûne et de prières et férié à Mayotte

Abdérémane Saïd •

La fête du Miradj est célébrée par les musulmans au 27ème jour du 7e mois du calendrier hégirien, le mois de radjab.

Il s’agit de l’évènement durant lequel le prophète Muhammad est appelé par Allah pour visiter les cieux et découvrir les merveilles de la création. Le prophète effectue cette ascension (Miradj) en compagnie de l'ange Gabriel sur sa célèbre monture appelée Bouraq.Ascension durant laquelle le prophète a reçu la prescription des 5 prières par jour pour les musulmans. Auparavant, il effectue un voyage, (Isra en arabe) de La Mecque à Jérusalem.Chaque pays ou région musulmane célèbrent l’évènement à sa manière.A Mayotte, la célébration du Miradj a lieu ce jeudi 11 mars, du lever au coucher du soleil avec le strict respect des mesures barrières.

Le théologien Saïd Kambi explique la siginfication de la fête du Miradj. • ©mayotte

Pas de grands repas de famille cette année

Jour de jeûne et de prières pour beaucoup. Noble occasion également pour les tout-petits de réaliser leurs premiers jeunes généralement à partir de la 7ème année. Un acte de foi entrant pleinement sur le compte des jeunes tels ceux du mois de ramadan. Une occasion de fête et de communion, et les familles s’invitent pour de bons moments de ruptures de jeunes après le coucher du soleil. Mais cette année encore, on ne le rappellera jamais assez, avec la crise sanitaire, il est prudent de ne pas se réunir à plusieurs pour rompre le jeune. Avec les masques enlevés pour pouvoir manger, les repas de groupe sont des moments propices à la contamination à la Covid-19.